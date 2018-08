Serena “Sarà l’ Inter l’ anti Juve, bene Napoli poi Milan, campionato acceso”

Dieci anni a Milano: sette sulla sponda nerazzurra, tre su quella rossonera, stagioni in cui le milanesi vincevano. Aldo Serena, ora commentatore Mediaset, di scudetti ne conquistò uno con l’Inter, il più esaltante con Trap allenatore nell’anno in cui vinse la classifica cannonieri, e due con il Milan (oltre a quello con la Juve), a intervistarlo Roberto Ventre, Il Mattino

Allora le milanesi sono finalmente tornate?

«Direi proprio di sì ed è un bene per il campionato visto che sono mancate negli ultimi anni. L’Inter ha fatto una grande campagna acquisti e se dovesse arrivare anche Vidal o addirittura Modric, che ha coronato dopo gli anni di Madrid il suo periodo d’oro con un grande Mondiale con la Croazia, sarebbe il massimo. Spalletti è stato accontentato in tutto e ora ha tutte le carte in regola per sfidare la Juve. E il Milan con gli ultimi colpi di mercato è sicuramente più competitivo».

Quindi, per lei l’Inter è la vera anti-Juve?

«Lo è perché adesso Spalletti ha tanti variabili tattiche in più, può cambiare uomini avanti o dietro e la squadra resterebbe sempre competitiva. Il tecnico si è esposto con la società ed è stato ricambiato con gli acquisti giusti, le ambizioni si capiscono da come è stato impostato il mercato».

E quello di Higuain è un grande colpo per il Milan: come giudica l’arrivo del Pipita in rossonero?

«Il Milan dopo Ibrahimovic non ha più avuto un punto di riferimento di questo calibro in attacco. Higuain è un punto di riferimento non solo tecnico ma anche come esperienza per gli anni precedenti vissuti con Napoli e Juve: un attaccante di razza e di tradizione che ti garantisce dai 15 gol in su».

Il Milan adesso come lo vede?

«Un po’ dietro rispetto all’Inter che metto subito dopo la Juve. Importante anche l’arrivo di Caldara che con Romagnoli costituirà la coppia dell’Italia del futuro. C’è sicuramente grande curiosità sul nuovo Milan, anche se non lo vedo ancora da scudetto e nella corsa Champions lo considero indietro ad altre».

Indietro al Napoli ad esempio?

«Sì, anche se da parte del Napoli mi aspettavo due colpi roboanti sul mercato che non sono ancora arrivati, pur ritenendo quello di Verdi un ottimo acquisto. Per gareggiare ad altissimi livelli non sempre ti va bene puntando su giocatori di fascia alta che crescono con gli anni, servono anche subito dei campioni».

Le piace la scelta di Ancelotti?

«La migliore possibile che De Laurentiis poteva fare dopo i tre anni di Sarri. Dopo un allenatore molto didattico, un insegnante di calcio anche molto duro, ci voleva un tecnico di grande esperienza, uno straordinario mediatore che lavora benissimo a livello psicologico con i giocatori oltre che sotto l’aspetto tecnico».

La sua classifica di agosto?

«la Juve ancora davanti a tutte visto che si è rinforzata ulteriormente con un acquisto straordinario come Cristiano Ronaldo. Poi considero l’Inter prima rivale, quindi il Napoli che sta lottando per i vertici da anni e a seguire il gruppo delle altre con il Milan».

E la Roma?

«La Roma è un punto interrogativo: ha ceduto dei giocatori e ne sono arrivati degli altri. Però la perdita di Alisson è sicuramente di quelle molto importanti, l’anno scorso il 30 per cento dei punti li ha portati lui».