Segnalate truffe agli anziani in costiera amalfitana ed a Positano. Massima attenzione

In costiera amalfitana ed a Positano arrivano segnalazioni per la presenza di truffatori che, contattando telefonicamente le persone anziane, cercano di estorcere loro del denaro per la fantomatica consegna di un pacco. Purtroppo queste truffe sono ormai quasi all’ordine del giorno e vengono messe in essere da parte di persone prive di scrupoli che tentano di raggirare i più deboli. Consigliamo, quindi, massima prudenza ed attenzione, vigilando e proteggendo i nostri anziani e segnalando alle forze dell’ordine qualsiasi episodio che possa far pensare ad una truffa.