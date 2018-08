Schumann alla Fondazione Wilhelm Kempff di Positano

Per la prima volta quest’anno dal 28 Luglio al 3 Agosto si e’ tenuto un corso sulle opere per pianoforte di Robert Schumann alla Fondazione Wilhelm Kempff .

Con questo corso e’ stata realizzata un’ idea completamente nuova per un corso musicale.

Il Direttore del corso, il maestro Peter Ovtcharov, che é stato allievo della Beethoven Masterclass con il direttore John O’Connor, e in quell’occasione si é innamorato di Positano, ha mantenuto durante questi anni i contatti con la Presidentessa della Fondazione Kempff;

Anni dopo il corso, é ritornato ospite della Fondazione insieme ai suoi genitori, suo padre, Sergei Ovtcharov e’ un noto regista, vincitore di premi internazionale tra cui l’Orso d’oro del festival di Belino e nomine per la Palma d’oro del festival di Cannes.

II maestro Peter Ovtcharov ha preso spunto da un lavoro di Kempff che, giovane professore negli anni ’20, ricevette incarico da una nota casa editrice di rieditare alcune opere di Schumann. Dal ritrovamento di questi manoscritti e’ nato un nuovo progetto: sono stati invitati due Professori e Pianisti riconosciuti nel mondo musicale, il russo Ilya Rashkowskiy e tedesco Gerhard Vielhaber per dare una unica possibilità a sei studenti, di cui quattro Sud-Coreani, una Russa e una Austriaca, di scoprire lo spirito delle diverse opere per pianoforte di Schumann.

Questo corso sperimentale si e’ trasformato una sorta di “Academy” nella quale professori e allievi, si sono scambiati opinioni a cielo aperto immersi in una scenografia unica e perfetta.La Fondazione culturale Wilhelm Kempff e’ felice di dare ospitalità a un progetto di tale prestigio.

Il Prof. Ovtcharov ha inoltre portato tutto il corso a visitare anche la Villa Romana per ammirare le meraviglie scoperte a Positano aumentando il loro interessa alla cultura del luogo, per ogni possibile spunto di ispirazione futura di questi giovani prodigi della musica.

Gli allievi sono:

Anna Elizabeth Voitsekhovskaia ( Russia, ha partecipato anche al corso di Beethoven )

Viktoria Hirschhuber ( Austria )

Park Joo Yeong ( S. Korea )

Lee Sin Young ( S. Korea )

Kim No Young (S.Korea )

Han Changhwan ( S.Korea )

Si vuole anche segnalare che con grande generosità’ il direttore del festival di Ravello 2018, il maestro Alessio Vlad, da sempre frequentatore di Positano, ha invitato la presidentessa della Fondazione a un concerto a Ravello, continuando cosi’ una lunga storia di amicizia tra la Fondazione ed il prestigioso Festival.

notizia a cura di Raffaella Panico per conto della Presidentessa della Fondazione Culturale Wilhelm Kempff, signora Annette von Bodecker.

