Scala, municipio a fuoco: forse incendiati anche documenti

Nel municipio di Scala si è sviluppato un principio di incendio. Fumo nero è fuoriuscito dall’edificio intorno alle 14.30. Immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, che sono intervenuti celermente per domare le fiamme. L’edificio era fortunatamente vuoto per la chiusura settimanale e fonti dal borgo più antico della Costiera ci dicono che forse dei documenti sono andati a fuoco. Non si conosce ancora la causa che ha scaturito le fiamme, si presume sia anche il maltempo visto che ieri un fulmine aveva colpito il tetto della Chiesa di Minuta. Si attendono aggiornamenti.