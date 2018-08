Scala. Antonio Ferrigno “Il sindaco Mansi vuole chiudere la Proloco, mezzo secolo di storia”

Scala, Costiera amalfitana. La città più antica della Costa d’ Amalfi non è sotto i riflettori mediatici, ma lo scontro politico è duro. “Vae victi”, dicevano i romani. Ma in genere questi erano atteggiamenti politici di decenni fa, invece sembra che nella Città del Castagno ci si è fermati con l’orologio del tempo se è vero quello che dice il capogruppo di opposizione Antonio Ferrigno su Luigi Mansi

“Il sindaco di Scala da alcuni giorni ha assunto una posizione ostile alla Proloco in modo autarchico e senza un minimo di dibattito e discussione, che porterà alla fine di questa istituzione che tanto ha dato a Scala in ben 50 anni di servizio.

Qualcuno diceva: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Voglio fare peccato: Se è la mia presenza nel direttivo della Proloco a rovinare il sonno del nostro Sindaco, lo rassicuro: domani protocollo le mie dimissioni, dal sodalizio.

In ogni caso riteniamo altamente dannoso per Scala e gli Scalesi l’intenzione di privare il paese di uno strumento che per 50 anni ha contribuito allo sviluppo turistico. Lo invitiamo a desistere rivolgendo un appello anche ai consiglieri di maggioranza. La politica si fa in altri modi e con altri metodi.

A scanso di equivoci sottolineo che se la Proloco chiude, politicamente è un grosso regalo che questa maggioranza va a fare al nostro gruppo: accontenteranno qualche sostenitore facinoroso, ma gli Scalesi per bene potranno solo condannare un simile provvedimento.”

In buona sostanza col pretesto dell’incendio il Comune ha dato lo sfratto alla pro loco. Il comune ha parecchi locali inutilizzati. La

r ichiesta sembra pretestuosa. Anche perché il locale dove prima stavano i vigili era sulla piazza e il sindaco preferì portare i vigili in comune per dare il locale a privati per uso commerciale, mentre i cittadini devono farsi tre piani per raggiungere il comando della polizia municipale.