SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI CELEBRATO A PAGANI E A GARS AM INN IN GERMANIA

Oggi 1 agosto si celebra Sant’Alfonso Maria De Liguori, sono molte le località campane che lo ricordano, essendo egli nato a Napoli , quartiere Marianella, e vissuto tra Scala, Pagani e Ciorano, per la fondazione dell’ordine dei redentoristi, Congregazione del Santissimo Redentore.

In Germania a Gars Am Inn, in una bellissima e grandissima cittadella monastica, appartenuta in passato agli agostiniani e ora ai Redentoristi, in occasione del convegno seminario “L’importanza della cultura e della civiltà antica per lo sviluppo dei valori comuni europei -. Un riorientamento nel patrimonio culturale europeo”, l’apertura è stata affidata a Lucio Esposito, che ha presentato i luoghi Alfonsiani in Napoli e Salerno.