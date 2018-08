Sant’Agnello: Il progetto ambizioso di palazzo Diaz, ospiterà 16 case e negozi

Sant’Agnello: Il progetto ambizioso, è quello che prevede una sorta di riconversione di palazzo Diaz, l’immobile di proprietà comunale situato alle spalle del municipio, nelle vicinanze della Circumvesuviana, già anticipato da noi, nell’intervista al sindaco Sagristani per l’evento femin’art , ci diceva che sarà riqualificato Palazzo Diaz con Via Armando Diaz, tutto dedicato ai giovani.

Comune, qualche mese fa, ha ottenuto dalla Regione Campania i fondi per finanziare la progettazione delle opere. Che, sia chiaro, ipotizzano anche la nascita di alcuni locali commerciali e attività da destinare ai giovani. Ottenuti tutti i pareri e definito il progetto finale, Sagristani produrrà un’istanza per la giunta regionale del governatore Vincenzo De Luca per ottenere i circa tre milioni di euro necessari per avviare i lavori. Palazzo Diaz è a due livelli e potrebbe dunque assumere, nell’ottica del sindaco, un ruolo assolutamente centrale per la Sant’Agnello del futuro. In tal senso, le idee sono precise tanto da essere già state disvelate nella recente campagna elettorale. Negli spazi al piano terra potrebbero spuntare dei negozi e delle attività per l’intrattenimento, magari un mini-teatro, per i ragazzi.