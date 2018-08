Sant’Agnello polizia in campo, controlli delle auto a tappeto fuori il Wine bar. A Meta tolleranza zero sul corso

Operazione notti sicure in Penisola sorrentina. Controlli tutta la notte da parte della Polizia di Stato di Sorrento e della polizia stradale, con due auto, fuori il Wine bar di Sant’Agnello. Di giorno sempre la polizia in campo in questo caldo week end d’agosto sul Corso Italia a Meta tolleranza zero alle auto mentre la polizia municipale, sopratutto ragazze, è al lavoro per controllare l’accesso alle spiagge.