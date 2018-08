Sant’Agnello notti da sballo al Katarì, ma caos la notte a Marina di Cassano e chiamano carabinieri. Contemperare divertimento del by night e tranquillità è difficile in Penisola sorrentina.

A Piano di Sorrento i residenti di Marina di Cassano hanno chiamato i carabinieri per l’ultimo evento notturno al Katarì finito in tarda notte. L’effetto è stato ancora peggiore, pare che gli uomini dell’Arma abbiano atteso al varco i ragazzi , che avevano quasi tutti bevuto, con conseguenti sanzioni giuste per evitare pericoli alla circolazione agli altri e loro stessi.

Di conseguenza molti non si sono mossi, appena saputa la cosa, e hanno continuato a fare caos tutta la notte nel borgo, al di fuori del locale notturno.

“Troveremo una soluzione che contemperi le esigenze di divertimento con quelle di ordine pubblico”, dice l’assessore di Sant’Agnello Attilio Massa. Dall’amministrazione di Piano di Sorrento, maggiormente interessata per i disagi subiti, non sappiamo se stiano facendo qualcosa e che cosa. Marina di Cassano è abbandonata a se stessa, i controlli avvengono per le multe, ma raramente abbiamo visto controlli per la viabilità diurna e notturna, e questo non è colpa degli agenti della Polizia Municipale, ma di chi amministra che non dispone i dovuti servizi .

Magari si potrebbe fare come Massa Lubrense, dove i vigili facevano controlli a tappeto la notte , o Sorrento dove anche con le risorse della tassa di soggiorno si sono istituiti servizi supplementari, o Positano che si è servita dei privati , in collaborazione con la PG, per garantire tranquillità la notte.