Sant’Agnello, normativa antincendio non rispettata: Comune chiude ostello

Normativa antincendio non rispettata e così il Comune decide di chiudere un ostello nel centro di Sant’Agnello. Come si legge dalla delibera emanata nella giornata di ieri, alcuni mesi fa è stato effettuato un controllo dai Vigili del Fuoco del posto presso la struttura che è sita in via Angri. Qui sono state rilevate alcune irregolarità sulla SCIA, certificazione di inizio attività, per quanto riguarda la normativa antincendio.

La documentazione è arrivata al Comune di Sant’Agnello che ha deciso di attivarsi immediatamente. Ecco, quindi, che è scattata l’ordinanza di cessazione attività. Ora resta da capire se i proprietari della struttura decideranno di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Campania, probabile, visto il periodo di alta stagione.