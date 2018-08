Sant’Agnello, mozione sfiducia a presidente consiglio Rocco del M5S “Ha coperto il sindaco Sagristani”, questa in buona sostanza l’accusa del Movimento Cinque Stelle, dopo che il consiglio comunale su una vicenda che riguardava il sindaco Piergiorgio Sagristani , non è stato fatto in streaming.

A sorpresa era stato eletto presidente del consiglio comunale grazie ai voti della maggioranza. Proprio lui, alfiere della civica Ora X Sant’Agnello, oppositore di Piergiorgio Sagristani rieletto sindaco alla guida dell’altra civica, Sant’Agnello Prima di Tuttonella, e leader della protesta contro le politiche messe in campo dal primo cittadino, scrive Ciriaco Viggiano su il Mattino . Ora, a circa due mesi di distanza, è il Movimento 5 Stelle a chiedere la testa di Gennaro Rocco: i consiglieri grillini firmano una mozione di sfiducia per revocare l’incarico di numero uno dell’assemblea civica al 63enne che a loro parere, avrebbe tenuto «un comportamento non conforme ai compiti istituzionali e all’imparzialità della funzione». All’origine dell’iniziativa di Fabio Aponte, Tatiana Di Maio e Fabio Galano ci sono le polemiche scatenatesi all’indomani dell’ultima seduta del consiglio comunale. In quella circostanza i consiglieri del M5S hanno presentato un’interpellanza per far sì che il sindaco Sagristani riferisse sull’inchiesta della procura di Torre Annunziata che lo vede coinvolto (con l’ipotesi di abuso d’ufficio)con gli assessori Giuseppe Gargiulo e Clara Accardi, all’ex membro della giunta Pasquale Esposito e alla segretaria comunale Loredana Lattene. Proprio quando il primo cittadino avrebbe dovuto fare chiarezza davanti al Consiglio, Rocco ha ordinato la prosecuzione a porte chiuse e l’interruzione della diretta streaming. «Il presidente ha reso inutile l’interpellanza attaccano i grillini Un’assemblea a porte chiuse è un controsenso istituzionale che ha il solo scopo di mantenere la segretezza su una spiacevole vicenda». In più, sempre secondo il M5S, Rocco si sarebbe mostrato «provocatorio e offensivo nei confronti del gruppo consiliare di minoranza» nei suoi interventi su Facebook. Di qui la mozione di sfiducia. Ma che cosa ne pensa il diretto interessato? «Esiste la possibilità che il consiglio comunale prosegua a porte chiuse qualora la discussione verta su particolari vicende e informazioni replica Rocco Ho preso quella decisione dopo essermi consultato con la segretaria comunale e l’ufficio legale del Comune». Infine la stilettata al M5S: «Rispondo alla mozione di sfiducia con un’amara risata: questa iniziativa dimostra solo quanto certe persone non siano all’altezza del ruolo pubblico che ricoprono». Sentito da Positanonews Rocco si schernisce “Non ho coperto il sindaco Sagristani, la legge prevede che su questioni personali i consigli si facciano a porte chiuse”. L’impressione è che , semmai volesse tutelare il sindaco, gli ha fatto un guaio. Sagristani già ha spiegato la sua posizione e forse lo avrebbe fatto in diretta streaming. Così facendo ha solo alimentato il sospetto e la convizione da parte di tutti che cerchi di coprire il sindaco per aver ricevuto l’incarico alla Presidenza del Consiglio. Fiugura che, forse, a questo punto, si potrebbe e dovrebbe abolire, senza darla a terzi.