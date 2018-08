Sant’Agnello. Mister Nardo: “Adesso parlo io, non è vera la riconferma resa ufficiale dal club”

Sant’Agnello. Qualche giorno fa è stato ripreso da questo giornale e vari siti di informazione un post della squadra di calcio F.C. Sant’Agnello nel quale veniva riportata la riconferma di Mister Francesco Nardo nello staff della squadra, ma le cose, come lui stesso mi ha raccontato avendomi contattato personalmente, non stanno proprio come è stato scritto e per questo l’allenatore ci tiene a chiarire la sua posizione.

Il Presidente del F.C. Sant’Agnello Alberto Negri, sul sito ufficiale del club, aveva così dichiarato: “Francesco Nardo ha sempre raccolto ottimi risultati nel corso degli anni, e ritengo sia una risorsa importante per la crescita e lo sviluppo del Settore Giovanile a Sant’Agnello. Moltissimi sono i talenti forgiati nel corso degli anni, e non è un caso che nonostante la retrocessione, sono riusciti ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori ben 3/4 elementi, pronti a far parlare di sé in categorie superiori”.

Ma per Mister Nardo non è così e per questo ci tiene a comunicare a tutti i tifosi queste parole: “Dopo sette anni si chiude la mia esperienza a Sant’Agnello. Voglio chiarire che diversamente da quanto riportato dal sito ufficiale della squadra è ripreso dagli organi di informazione locali, il sottoscritto non rinnova il proprio impegno con la ormai mia ex società per divergenti vedute tecniche con la proprietà, quindi per la prossima imminente stagione sportiva 2018/2019 sono disponibile a valutare altri progetti riguardanti sia una prima squadra sia un settore giovanile.

Voglio augurare al F.C. Sant’Agnello le migliori fortune sportive per l’anno che sta per iniziare, voglio ringraziare e salutare tutti gli allenatori che in questi anni mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a portare alla società risultati sportivi e di aggregazione sociale e straordinaria.

Voglio infine ringraziare i ragazzi che fino all’ultimo giorno mi sono stati vicini e mi hanno reso sempre bello e gratificante il lavoro.

Da oggi – conclude – sono sui campi ad osservare ed imparare dai miei colleghi cose nuove in attesa di avere l’opportunità di tornare in panchina. Grazie di cuore a tutti, da mister Nardo!”.