Sant’Agnello Art Festival Lucio Dalla Tribute. Un grande evento in piazzetta Angri “Vi faremo sognare”

Il Comune di Sant’Angello, con la proloco presentano un grande evento “Sant’Agnello art festival Lucio Dalla Tribute” domani sabato 11 agosto inizio alle 20:30.

Tanta buona musica e attrazioni all’evento di sabato, come 3d printing, murales, una mostra di foto, giocolieri, mangiafuoco, animazione, food & drink e tanto altro vi aspetta a Piazzetta Angri alle ore 20:30

Con Maestro..musica che inizierà alle ore 21:30.

Un tributo senza precedenti a Dalla che amava Sorrento e la Penisola Sorrentina, in particolare qui si soffermava, con la sua vespa , fra Maiano e la piazzetta Angri.

Una serata sorprendente e spettacolare “Vi faremo sognare”, assicurano gli organizzatorie. E l’idea è davvero di quelle straordinarie e magiche, la piazza si riempirà di colori, luce e vita

E davvero si sognerà , l’evento è unico nel suo genere per la bellezza, creatività e suggestione.

La piazza, divisa in varie zone in base al tema delle canzoni del maestro .

– Concerto Tribute , disegni su strada, Artisti di strada , giocolieri, mostra fotografica, food e drink e tanto altro per stupire il pubblico di tutte le età.

PIAZZA GRANDE —-> Piazzetta Angri

CARUSO —–> 3D Painting

CIAO —–> Murales Zone

COME E’ PROFONDO IL MARE —–> Mostra Subacquea

TU NON MI BASTI MAI —–> Zona Food

TANIA DEL CIRCO —–> Giocolieri , Mangiafuoco ,Artisti di stra