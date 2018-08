Stasera 24 Agosto 2018 torneranno in Via Deserto a Sant’Agata le ”carrettelle’‘ per la gioia ed il divertimento dei tanti, piloti e spettatori, residenti ed ospiti che hanno avuto già modo di assistere alle precedenti edizioni, a sfrecciare le caratteristiche carrettelle, si tratta di una corsa nella quale i piloti saranno al volante di vetture in legno costruite artigianalmente e senza motore.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Massa Lubrense insieme agli organizzatori e patrocinanti Pro Loco, e Carrettelle racing di Massa Lubrense.

Il ricordo torna indietro nel tempo, quando in strada c’erano pochi veicoli ed i ragazzi, ma anche i bambini, giocavano non solo a calcio, ma anche con le cosiddette ‘carrettelle’, che erano dei veicoli semplici ma efficaci per chi non aveva con che cosa giocare. Costituiti da tavolette di legno e con le ruote fatte da cuscinetti a sfera, con lo spago che si teneva tra le mani che muoveva in asse di legno, o di altro materiale, che faceva ruotare le cosiddette ‘ruote’ per far girare la carrettella nelle curve o per girarla semplicemente.

Stasera tutti invitati ad ammirare i bolidi creati per l’occasione, vere fuoriserie. Non Mancate!