Trapianti di fegato, accordo Asl Napoli 3 Sud – Cardarelli nasce la rete per la gestione dei pazienti

Il convegno su “Pasta e salute” presso la sala consiliare del comune di Gragnano con la

presenza di autorevoli personalità del mondo medico scientifico e istituzionale, oltre ad un

folto pubblico di cittadini, ha indotto i direttori generali di Asl Napoli 3 Sud Antonietta

Costantini e dell’Azienda ospedaliera di rilievo Nazionale Antonio Cardarelli Ciro Verdoliva

(due tra le maggiori strutture sanitarie pubbliche italiane), a rompere gli indugi.

Così, un po' a sorpresa, i due manager hanno sottoscritto, con qualche giorno di anticipo

rispetto al previsto, il protocollo d’intesa per la realizzazione della rete per la gestione dei

pazienti da sottoporre a valutazione per trapianto di fegato e l’organizzazione del teleconsulto

per le reti tempo dipendenti.

L’accordo scaturisce dalla necessità di fornire una risposta efficace ed efficiente che

assicuri la piena presa in carico dei pazienti Asl Napoli 3 Sud che necessitano di trapianto

epatico.

Il modello organizzativo è così strutturato: i pazienti afferenti al centro epatologia del

presidio ospedaliero di Gragnano diretto dal dottor Carmine Coppola (da tempo eccellenza di

livello nazionale per la diagnosi e la cura delle malattie epatiche), candidabili a valutazione

trapiantologica, saranno inviati, previa prenotazione, al centro trapianti del Cardarelli. Il

centro trapianti entro sette giorni, si impegna ad effettuare la valutazione ed entro un mese

verrà effettuato il bilancio pre trapianto, propedeutico all’inserimento nella lista trapianti. Il

centro trapianti Cardarelli, entro quindici giorni dalla effettuazione del bilancio pre-trapianto,

si impegna a riunire la commissione per la lista trapianti, prevendendo la partecipazione del

dottor Carmine Coppola o di suo delegato con l’impegno di sottoporlo a verifica ed eventuale

rivalutazione a sei mesi dall’applicazione.

Presa in carico dei pazienti Asl Napoli 3 Sud Afferenti alle reti tempo-dipendenti

Nella seconda parte dell’accordo si dà mandato alle direzioni sanitarie di individuare un

gruppo di lavoro costituito da dirigenti di entrambe le Aziende che provvedano a definire

entro 15 giorni dall’insediamento le procedure per la trasmissione di immagini di

radiodiagnostica e teleconsulto specialistico per le reti tempo-dipendenti (infarto del

miocardio, stroke-ictus, politrauma) che vedono coinvolte Cardarelli e Asl Napoli 3 Sud.

I direttori Costantini e Verdoliva, a margine della cerimonia di sottoscrizione

dell’accordo, hanno espresso viva soddisfazione per il “passo avanti compito nella qualità

dell’assistenza offerta ai cittadini seguendo un percorso di sinergia e collaborazione

istituzionale”.