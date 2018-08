Sanità A.S.L. Salerno: il dottor Rocco Calabrese è il nuovo direttore sanitario del P.O.-Presidio Ospedaliero dell\'Immacolata di Sapri - gli auguri e la vecchia stima del Nob. Cav. Attilio De Lisa.

In primis arriva il cordiale benvenuto e la stima dal Nob. Cav. Attilio De Lisa del Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro (dirigente di ruolo dell’Ospedale Immacolata di Sapri in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI con requisiti per mansioni superiori dal 2008 di cui proposto da vari anni dal precedente direttore sanitario oltre sia designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane che Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + appartenente sia all’Ordine Equestre Pontoficio di Sal Silvestro Papa della Santa Sede che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”) di cui anche se in ferie ha già ha fatto pervenire direttamente al nuovo Direttore Sanitario tramite telefonata gli auguri per il nuovo incarico avuto e di buon lavoro oltre anche quelli di buon onomastico in onore di San Rocco di ieri 16 agosto 2018.

Quindi c’è stato il cambio al vertice della Sanità del Golfo di Policastro dove a causa della malattia e morte della dottoressa Maria Ruocco , il Commissario dell’Asl Salerno Mario Iervolino ha deciso di affidare la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Maria Immacolata” di Sapri al dottore Rocco Calabrese, 53enne di Potenza.

Calabrese ha ricoperto le funzioni di Direttore Medico di Ospedale presso importanti strutture sanitarie di Campania e Basilicata che hanno contribuito nel tempo ad arricchire il suo già ricco palmares di risultati personali conseguiti e il bagaglio formativo. La sua brillante carriera, inizia presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Velletri,poi lavora come dirigente medico presso il San Raffaele di Roma salvo di lì a poco esercitare le funzioni di Direttore Sanitario facente funzioni.

Il neo Direttore Sanitario è stato inoltre dirigente referente della Direzione del Distretto Sanitario n. 72 per gli aspetti igienico-sanitari presso l’ex Presidio Ospedaliero di Sant’Arsenio e la Residenza Sanitaria Assistenziale di San Vito di Sant’Arsenio e dirigente responsabile delle Cure Domiciliari-Assistenza Anziani del Distretto n. 71 Sapri-Camerota.

Diverse le sue pubblicazioni scientifiche, grazie alle quali è stato individuato quale relatore in molti seminari e convegni e docente di “Igiene generale e applicata”, “Epidemiologia”, “Elementi strutturali e funzionali del Day Surgery, Sala Operatoria, Anestesia e Rianimazione”, “Sicurezza del Lavoro in campo Ospedaliero”, “Rischio biologico derivante da punture accidentali”, “Influenza aviaria” ed “Epatiti virali”.

Infine il Sottoscritto espone con gioia i suoi valori di: Accoglienza,Umanizzazione,Solidarietà,Umiltà,Bene,Amore,Pace,Accompagnamento,

Disponibilità,Legalità e Trasparenza di cui potrà contare l’amico nuovo direttore sanitario Dottor Rocco Calabrese.