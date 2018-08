Sanità ASL Salerno in lutto: morta Maria Ruocco direttrice sanitaria del P.O.-Presidio Ospedaliero Dell\'Immacolata di Sapri - il cordoglio del Nob. Cav. Attilio De Lisa

Comune di Sanza. E’ venuta a mancare ieri mattina 14 agosto 2018 Maria Ruocco, dal 1998 Direttore sanitario dell’ospedale “Maria Immacolata” di Sapri.

Dopo di persona aver dato ieri sera le sentite condoglianze presso la cappella dell’Ospedale di Sapri,arriva apertamente con tanta amarezza e dolore il cordoglio alla famiglia originaria del Comune di Vallo della Lucania dal Nob. Cav. Attilio De Lisa di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro quale dirigente di ruolo dell’A.S.L. Salerno P.O. di Sapri in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI.

Per il Sottoscritto sarà un ricordo intramondabile verso il Bene,in quanto con tutte le difficoltà di questo mondo che ci circondano a livello locale e insieme con massima simbiosi e vicinanza (di cui era molto fiera) abbiamo creato una rete ospedaliera ambulatoriale fruttifera e non di spreco sia per l’Azienda che la Sanità Italiana sperando che sarà anche al rispetto dei direttori futuri con il buon senso al rispetto dei valori di serietà,legalità e trasparenza che il Nob. Cav. Attilio De Lisa da sempre porta avanti in ogni ambito della vita quotidiana.

Infine dal Nob. Cav. Attilio De Lisa in possesso anche di requisiti-idoneo per mansioni superiori e proposto da vari anni,verranno ricordate al nuovo Direttore Sanitario del P.O. di Sapri (di cui ha un buon rapporto di stima reciproca e già a conoscenza) tutte le richieste con tanto di consenso precedente e senza risposta mai portate a termine da uffici amministrativi e sanitari.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, 15 agosto, a Vallo della Lucania.