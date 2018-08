San Vito Positano, toto-allenatore: Macera in vantaggio, ma non c’è ancora ufficialità

Continuano a rincorrersi voci in casa San Vito Positano. Voci che, ovviamente, ruotano attorno alla figura dell’allenatore. Capire quanto prima chi guiderà la prossima stagione il club costiero è assolutamente fondamentale, e la società lo sa benissimo. Dopo il meritato ripescaggio, la società sta programmando, insieme ai dirigenti, un progetto che deve essere duraturo.

Noi di PositanoNews avevamo riportato voci che vedevano, dopo la figura di Cuomo, il tecnico Macera molto vicino al San Vito. Avevamo parlato di un quasi accordo con il presidente Casola concretizzato nella giornata di sabato per portare a Positano un tecnico esperto della categoria, che ha sempre ottenuto ottimi risultati, lavorando con un mix di giovani di valore ed esperti, pronti a sudare la maglia per un posto da titolare.

Quello che oggi riportiamo, però, è che non c’è ancora alcuna ufficialità dell’accordo. Il presidente Casola, che abbiamo contattato poco fa, non ha né confermato né smentito: per adesso, quindi, possiamo parlare di forti voci di corridoio, ma aspettiamo che sia la società a comunicare le decisioni ufficiali. Restiamo comunque tutti vicini alla società in questo momento delicato di transizione.