San Vito Positano, raggiunto l’accordo con Macera

C’è la volontà da parte dei dirigenti del Positano di programmare, dopo la lieta notizia del meritato ripescaggio, un nuovo e duraturo progetto tecnico, raggiungendo l’accordo con il tecnico Macera. La notizia era nell’aria, ma si è finalmente concretizzata nella mattinata di sabato, quando i massimi esponenti della dirigenza calcistica positanese si sono incontrati con l’allenatore Macera, con cui hanno discusso e definito la possibilità di una concreta e programmata collaborazione, che porterà il San Vito Positano ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza.

Macera, tecnico esperto di questa categoria, ha sempre ottenuto ottimi risultati, lavorando con un mix di giovani di valore ed esperti, pronti a sudare la maglia per un posto da titolare. Apprezzato per il tipo di gioco espresso dalle sue squadre, mister Macera sarà coadiuvato nel suo lavoro di campo dal collaboratore tecnico mister Cammarota Francesco, diplomato I..S.E.F., e match analysis, e dal Preparatore Tecnico dei Portieri mister Esposito Domenico; entrambi hanno collaborato con mister Macera nel campionato di eccellenza col il Real Hyria (attuale Vico Equense), quando raggiunsero insieme il traguardo dei playoff con una squadra imbottita di under.

Nelle prossime ore saranno annunciati i primi colpi di mercato effettuati dalla dirigenza del San Vito Positano.