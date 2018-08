San Vito Positano puntella la rosa: la società comunica altre due amichevoli e la presentazione della squadra

Continua a tappe forzate l’allestimento della rosa del San Vito Positano, per l’imminente inizio del campionato di Eccellenza. La società e il presidente Casola inanellano altri due acquisti, l’attaccante Giovanni Carfora e il portiere Giuseppe Ciccarelli. Carfora, classe ’92 arriva dalla Vis Afragolese, dopo esperienze in Serie D con il Gragnano: l’ex Vico Equense può essere impiegato soprattutto come ala e non disdegna il ruolo di trequartista, ed in giallorosso ritrova Giovanni Ruscio.



La porta sarà blindata invece da Ciccarelli, estremo difensore classe ’79 di grande esperienza che non ha bisogno di presentazioni, data la sua lunga militanza in tutte le categorie ed un palmares importante. Ciccarelli fornirà un importante contributo anche alla crescita dei giovani numeri uno del futuro, raggiungendo il trainer Macera dopo la promozione con la maglia della Scafatese.Mentre la squadra continua la preparazione in vista degli impegni di coppa e dell’inizio del campionato, la società comunica che ci sono in programma questa settimana altre due amichevoli, cone laLa prima si terrà giovedì 30 agosto ore 15.30 al “Giraud” di Torre Annunziata con il Savoia (neopromossa in serie D). La seconda, invece, sabato 1 settembre tra la prima squadra e la formazione Juniores del presso il campo “V. De Sica” di Montepertuso. Sabato, inoltre, prima dell’inizio del match ci sarà un incontro di presentazione tra la società e squadra. Il tutto a partire dalle ore 10.00.