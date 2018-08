San Vito Positano, pari con il Sant’Antonio Abate nel primo test amichevole

Il San Vito Positano, ieri ha affrontato il primo test amichevole dopo le vicissitudini societarie e l’attesa dell’ufficialità per il ripescaggio in Eccellenza. I giallorossi di mister Giovanni Macera hanno affrontato al Comunale di Sant’Antonio Abate la locale formazione, anch’essa fresca di ripescaggio nel prossimo campionato di Promozione. Il test è terminato in parità sul risultato di 1 a 1, con la formazione positanese che è scesa in campo con il seguente undici titolare: Ciccarelli; Cafasso, Rapicano, Ferrantino, Vallefuoco, Di Franco, Carfora, Natino, Giordano, Vincenzi, Capissi. La squadra è in attesa dei rinforzi, i centrocampisti Ruscio ed Amedeo Vincenzi, con quest’ultimo arrivo che ha giocato l’ultima parte di stagione in Serie D con il Gragnano, ed è stato fortemente voluto da Macera. La società con il presidente Casola, si sta muovendo celermente sul mercato per costruire una rosa all’altezza della categoria.