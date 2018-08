San Mauro Cilento, vacanze al bar come terapia

Tutti i giorni, mai saltarne uno, due ore al mattino, due la sera, un terapia scaccia depressione per un turista, innamorato del Cilento. Teatro. Sì, proprio un teatro, così lo definisce, il bar centrale di San Mauro, al fresco, lontani dalla calca delle marine, l’affollata costa verso Palinuro. E capita anche che passa una vispa vecchietta e chiede al barista se arrivano ancora turisti, con risposta del barista, “quest’anno poca gente”. Roberto , Tiziana , la moglie di Roberto, Gianfranco, il fratello di Tiziana, il bar Centrale di San Mauro Cilento, persone straordinarie.

“Sono in vacanza qui non per il mare o la movida di Acciaroli… vengo qui due ore al mattino e due la sera….come una terapia , una cura medica…quella per la pace interiore, la felicità…che nessun farmaco può curare”, dice. (Giovanni Farzati)