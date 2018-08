Salerno, viadotto Gatto: continua il monitoraggio

SALERNO – Ancora risultati positivi dal monitoraggio del viadotto Gatto, iniziato a maggio scorso. Il Comune ha fatto sapere di aver ricevuto nuove informazioni sull’andamento delle operazioni da parte dell’Istemi, società specializzata in diagnostica strutturale, risultati che «continuano ad essere – come quelle già comunicate – tutte positive e soddisfacenti». Il Comune mantiene quindi un’alta attenzione sul viadotto che collega l’area di San Leo-Canalone con il porto consentendo per chi arriva da Vietri, da sud, dall’A3 Napoli Salerno e dal raccordo da Avellino di raggiungere Salerno centro e il porto. Un viadotto indispensabile per la città, specie per i mezzi pesanti, che è in opera da una quarantina di anni e che suscita preoccupazione nei residenti, già dallo scorso anno.

Salvatore De Napoli LA CITTA