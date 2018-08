Salerno. Un 56enne muore per emorragia cerebrale, la donazione dei suo organi salva altre vite

Una vita che si spegne porta con sé un dolore immenso ma può al contempo trasformarsi in un grandissimo atto d’amore, quello di donare la vita ad altre persone. E questo atto d’amore è accaduto oggi presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Due giorni fa presso il pronto soccorso del nosocomio salernitano è giunto un uomo di 56 anni della provincia di Salerno con una vasta emorragia cerebrale. La situazione è apparsa subito molto grave e, purtroppo, nonostante tutti i tentativi per salvargli la vita i medici hanno dovuto arrendersi. Sono stati proprio i dottori a comunicare la tragica situazione alla moglie dell’uomo e quest’ultima è riuscita a mettere l’amore e la generosità davanti al suo dolore acconsentendo alla donazione degli organi del marito per far sì che il suo compagno potesse continuare a vivere in altre persone. E così, poco prima delle 13 di oggi, è terminato il prelievo del cuore, dei reni, del fegato e delle cornee del 56enne che ridaranno una vita normale a più persone che da tempo attendono con ansia e tanta speranza un trapianto.