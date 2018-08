Salerno: trovati in possesso di hashish in zona Parco del Mercatello. Denunciati dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, nella serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno sottoposto a controllo due giovani salernitani, V.V. di anni 19 e D.M.G. di anni 19, entrambi incensurati, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi del Parco del Mercatello. Alla vista della volante i due cercavano di dileguarsi all’interno dei giardini ma venivano prontamente bloccati dopo pochi metri dagli agenti che procedevano successivamente a perquisizione personale e veicolare sull’auto in uso ad uno di essi. All’esito delle perquisizioni, veniva rinvenuta all’interno di un borsello sostanza stupefacente, rivelatasi poi di tipo hashish alle analisi della Polizia Scientifica, del peso di gr. 4,28, la somma di euro 365,00 in banconote di vario taglio ed un coltello a scatto, mentre all’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un manganello di legno lungo cm. 43. Poco lontano dal luogo del controllo veniva rinvenuto altresì un borsellino, occultato dietro un cestino per i rifiuti con all’interno due pezzi di sostanza avvolta in cellophane, rivelatasi alle analisi di tipo cocaina, per un peso di gr. 80,03. Pertanto, i due venivano deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per possesso finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti ed il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.