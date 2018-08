Salerno: sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nel corso dei mirati servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Salerno ed operati da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito della tutela e vigilanza degli obiettivi sensibili, gli agenti della Sezione Volanti della Questura deferivano in stato di libertà C.A. di anni 39 residente in provincia di Salerno, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti delle Volanti, in via Ligea nei pressi dell’ingresso al porto commerciale, che rientra tra gli obiettivi sensibili monitorati dai controlli, individuavano un’autovettura che procedeva in maniera inconsueta. Fermata la marcia del veicolo, gli agenti identificavano il conducente, che già dal preliminare controllo a vista palesava un chiaro stato di alterazione psicofisica, confermato successivamente dall’alcol test, dovuto ad un’assunzione di bevande alcoliche oltre il limite consentito. La condotta dell’uomo si presentava alquanto pericolosa dal momento che all’interno della vettura, all’atto del controllo, erano presenti anche la moglie e la figlia minore. Pertanto, il conducente, al termine degli accertamenti urgenti, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica e l’autovettura veniva posta sotto sequestro per la successiva destinazione alla confisca.