Una giornata caratterizzata dal temporale estivo di questo pomeriggio e da vari incidenti . Salerno scontro fra autocarri in via B. Croce con feriti gravissimi e auto prende fuoco su autostrada per Napoli . ncidente stradale quest’oggi in via Benedetto Croce a Salerno. A causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, due autocarri si sono scontrati. Nell’incidente è rimasto ferito ad una gamba uno dei due conducenti per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalla cabina di guida.

Sul posto anche i sanitari dell’Humanitas per le cure del caso. L’incidente ha creato non pochi problemi alla circolazione con ripercussioni sul viadotto Gatto e sulle altre arterie stradali.

ncidente stradale sull’autostrada Salerno – Napoli all’altezza della galleria tra Cava dè Tirreni e Salerno.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed hanno preso fuoco. Due le persone rimaste ferite nello schianto.

Intervenuta la Croce Bianca e la Polizia Stradale.