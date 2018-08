A Salerno centro ritorna l’autovelox dopo una revisione

Nel finale del mese di Agosto, probabilmente in vista dell’inverno e delle festività natalizie, dove Salerno è solita riempirsi di persone per via delle luci d’artista, ritorna a gran voce l’autovelox mobile, soprattutto richiesto a gran voce da parte di chi vuole sentirsi al sicuro di percorrere determinate strade dove solitamente si eccede la velocità massima consentita andando a mettere a rischio sia i pedoni che i conducenti di qualsiasi altro veicolo. L’apparecchio elettronico è l’unico dato in dotazione alla Polizia Municipale ed era stato sottoposto a varie revisioni a Milano per poi fare ritorno, tra alcune settimane, a Salerno. Le zone delicate, ovvero dove vige un maggior rischio che accada qualche disastro per colpa dell’eccesso di velocità, sono: lungomare Tafuri, lungomare Marconi e lungomare Colombo. Soprattutto via Clark, via Allende, via Delle Calabrie, viale Gramsci (la lugo Irno). In queste zone c’è il divieto dei 40 km/h massimo; l’apparecchio elettronico sarà attivo sia di giorno che di notte.