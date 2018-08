Tra Salerno e Pontecagnano, ponte pericolante percorso da tutti

SALERNO – Piccolo, inadeguato, datato, strategico ma chiuso. È il cavalcavia della strada provinciale Cupa Clarizia nella parte bassa di Ostaglio a Salerno, ai confini con Pontecagnano. È lungo pochi metri il ponte di proprietà della Provincia che sopravanza l’uscita e l’ingresso dell’A2 (Autostrada del Mediterraneo) a Pontecagnano con l’aggancio alla tangenziale di Salerno. Nonostante il Servizio infrastrutture della Provincia l’abbia chiuso dal 7 novembre 2016 (su richiesta dell’Anas), il ponte è costantemente percorso da auto, furgoni e da qualche camioncino. Sono tanti a spostare la transennache dovrebbe impedire il transito. Alcuni anni fa, un camion che trasportava un escavatore finì sotto il cavalcavia mentre usciva dall’autostrada. Nell’urto fu danneggiata una trave del ponte fino a far uscire allo scoperto l’armatura in ferro del cemento. «Sono anni che i hanno mandato avanti e indietro tra Provincia e Comune per la competenza sulla manutenzione della strada, che è in condizioni pietose – afferma Ersilio Castella, residente in un condominio all’inizio della provinciale – Qui abbiamo rifatto i “braccetti” delle nostre auto almeno due volte. Alcuni anni fa, il Comune venne a coprire alcune buche nella strada con dell’asfalto a freddo, saltato pochi mesi dopo».

(s.d.n.) LA CITTA