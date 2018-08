Salerno. Donna nuda ed ubriaca cade dalla finestra della sua abitazione. Forse un tentativo di suicidio

Salerno. Ieri sera, in Via delle Calabrie, una donna è rimasta per molto tempo aggrappata alle tubature presenti sotto la finestra della sua abitazione. Una situazione pericolosa ma anche imbarazzante, perché la donna era completamente nuda e visibilmente ubriaca. Non si conoscono le cause del gesto. La giovane donna avrebbe potuto cercare di suicidarsi gettandosi nel vuoto oppure, a causa dell’elevata quantità di alcool bevuta, potrebbe essere semplicemente caduta magari sporgendosi in modo incauto e perdendo l’equilibrio. Per fortuna la donna è stata soccorsa da alcune persone presenti sul posto e non ha riportato conseguenze.