Salerno Baket ’92, torna Giorgia Fumo. Sinergia in vista con la Ruggi

Giorgia Fumo tornerà a vestire i colori del Salerno Basket ’92. La giocatrice classe 2000 è una guardia di 175 cm e proviene dalla Ruggi, formazione con cui l’anno scorso ha disputato il campionato di Serie B e che l’ha formata cestisticamente fin dalla tenera età ma è anche una vecchia conoscenza del team di patron Somma, avendone indossato in prestito la casacca nel biennio 2015/17. Col Salerno ’92 Fumo – che ha collezionato anche una manciata di convocazioni in A2 – fu tra le atlete che arrivarono alle finali nazionali Under 20 nel 2017. Oggi, pur giovanissima ma con un pizzico di esperienza in più maturata proprio grazie alla Ruggi, cercherà di ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra.

“Stiamo cercando un’intesa per diventare un’unica forza importante a livello femminile nel basket salernitano, c’è una trattativa ben avviata per progetti ed obiettivi comuni. La Ruggi da sempre lavora benissimo a livello giovanile e con il prof. Pignata, che ringrazio, c’è stato subito accordo per il trasferimento nella nostra società di Fumo”, le parole di Angela Somma, presidente del Salerno Basket ’92. Tra le due società cittadine sono in corso dialoghi intensi, dunque, in vista della stagione sportiva 2018/19.