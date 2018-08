SALERNO: ARRESTATO DALLA POLIZIA UN PREGIUDICATO PER EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

Un giovane salernitano, C.V. di anni 31, ristretto in regime di arresti domiciliari a seguita di condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina e lesioni, nella giornata di ieri è stato fermato fuori dal suo domicilio da personale della Polizia di Stato appartenente alla Sezione Volanti della Questura nel corso dei servizi di controllo del territorio.

I poliziotti, nel transitare nel quartiere Carmine di Salerno, hanno riconosciuto l’uomo mentre si trovava per strada contravvenendo in tal modo alle imposizioni della misura coercitiva ed al conseguente divieto di assentarsi dal domicilio in determinate fasce orarie.

Per tale motivo C.V. è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.