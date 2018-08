Salerno. Anziano si ribella alla rapina, i ladri tentano di soffocarlo con un cuscino

Salerno. In via Valerio Laspro, nella notte tra venerdì e sabato due uomini hanno fatto irruzione nella casa di un anziano per rubare denaro ed oggetti di valore. Sembra che i due malintenzionati abbiano spinto la chiave della serratura riuscendo così ad introdursi nell’abitazione. In quel momento l’anziano si trovava già a letto ma, accortosi della presenza dei due ladri, non ha esitato ad affrontarli. Ma i ladri hanno avuto la meglio ed hanno spinto la vittima facendola cadere al suolo. L’anziano ha cominciato ad urlare cercando di attirare l’attenzione dei vicini ed ha tentato di colpire i malfattori che, però, lo hanno spinto nuovamente ed hanno cercato di soffocarlo utilizzando un cuscino, per poi darsi alla fuga. Immediatamente allertate le forze dell’ordine che hanno soccorso l’anziano ancora sotto choc per l’accaduto. L’uomo ha constatato che i ladri non sono riusciti a portare via nulla dall’abitazione ed ha fornito informazioni utili per risalire all’identità dei ladri. L’episodio ha gettato nel panico gli abitanti della zona, preoccupati da episodi di simile violenza. Anche la vittima dell’aggressione è rimasta traumatizzata ed ha paura di tornare nella propria casa, dove non riesce più a sentirsi al sicuro.