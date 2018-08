SALERNO, AGGREDISCE UN CONTROLLORE E UN POLIZIOTTO: BLOCCATO ED ARRESTATO

Verso le 14,50 di ieri, durante la consueta verifica dei biglietti a bordo di un treno regionale, un operatore di Trenitalia è stato aggredito da un uomo, sprovvisto di titolo di viaggio. Lo stesso, rifiutandosi di scendere dal convoglio, lo ha prima spintonato con violenza e poi gli ha stretto con forza i genitali, sputandogli in faccia.

La pattuglia della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Salerno, già impegnata nei controlli straordinari è intervenuta immediatamente sul posto ed ha bloccato l’uomo.

Condotto in ufficio, L.E., trentenne nigeriano, pregiudicato, ha proseguito i suoi gesti di intemperanza. Nel corso del controllo, infatti, l’uomo, che ha già al suo attivo altri precedenti per resistenza e violenza, ha spinto brutalmente un agente di polizia tanto da farlo cadere a terra ed è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il poliziotto ha riportato un trauma distorsivo alla spalla con sospetta lesione della cuffia dei rotatori, con prognosi di venti giorni.

Gli arresti di ieri sono stati effettuati nell’ambito dei controlli straordinari, denominati RAIL SAFE DAY, disposti dal Servizio Polizia Ferroviaria, su scala nazionale, nei confronti di persone sospette, venditori ambulanti, passeggeri e bagagli.

