Salerno ’92, ingaggiata Nicoletta Scolpini: “Che orgoglio tornare nella mia città”

Si aggiunge un nuovo tassello per la stagione 2018/19 in casa Salerno Basket ’92. Nicoletta Scolpini, ala forte classe 2000, sarà a disposizione di coach Dello Iacono per contribuire all’obiettivo promozione. L’atleta arriva a titolo definitivo dalla PB63 Battipaglia, con cui ha già disputato due campionato di Serie B tra il 2015 e il 2017; un terzo, l’anno scorso, l’ha giocato con la casacca della Ruggi.

“Sono molto contenta di tornare a giocare nella mia città – afferma la giovane cestista salernitana – Negli ultimi tre anni sono cresciuta tanto a Battipaglia, tecnicamente e umanamente. Grazie ad allenamenti importanti che sicuramente mi aiuteranno a dare una mano alla causa per centrare l’obiettivo di tornare in A2, spero di poter dare il mio meglio. Credo di essere migliorata nell’agonismo, so gestire situazioni complicate che prima avrebbero potuto mettermi in difficoltà, senza fretta. E credo che sia l’anno giusto per migliorare ulteriormente. Coach Dello Iacono mi ha fatto una buonissima impressione, è molto aperto col gruppo, speriamo di riuscire a fare bene. Conosco già anche alcune delle mie compagne, con cui ho giocato da piccola alla Ruggi”.

I muscoli delle giocatrici del Salerno Basket ’92 saranno allenati anche nella prossima stagione da Antonio Pierri, confermatissimo nel ruolo di preparatore atletico. Il “prof”, un passato anche nel mondo del calcio col settore giovanile della Salernitana, sarà subito impegnato tra poco più di due settimane nell’allestimento delle fatiche precampionato.