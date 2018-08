Nel salernitano si segnala un ponte pericolante “regolarmente” aperto al transito

Il ponte in questione è lungo pochi metri ed è di proprietà della Provincia. Si trova nei pressi dell’uscita e, contemporaneamente, dell’ingresso dell’Autostrada del Mediterraneo, l’A2, a Pontecagnano; si aggancia con la tangenziale salernitana. Il ponte fu chiuso nel lontano 2016 da parte della Provincia di Salerno. Dati gli ingenti danni causati da un incidente fu addirittura transennato ma la situazione attuale vede veicoli transitarvi senza sosta tra cui: camion, furgoni ed auto. Il problema è che il ponte risulta pericolante e per far si che non accadano altre tragedie simili al caso “Morandi” di Genova, si consiglia vivamente agli organi competenti di intervenire a dare un’occhiata. Sono tantissimi i ponti d’Italia in pericolo, mica solo questo, pertanto dovrebbero essere controllati tutti a poco a poco, come già si sono ripromessi di fare gli uomini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti capitanati dal ministro Danilo Toninelli.