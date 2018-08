SALERNITANA, ULTIMO GIORNO DI MERCATO A MILANO

Ultimo giorno di mercato per la Salernitana. Il gong suonerà alle ore 20. Il diesse Fabiani è a Milano e al Melià cercherà di comprendere quali possano essere gli affari da realizzare last minute.

Al momento, la mancata cessione di Signorelli sembra impedire ai granata di piazzare un altro colpo in mediana. Ed è anche per questo che Vacca sembra destinato ad accasarsi all’Ascoli. Sulle corsie esterne va a sistemarsi Djavan Anderson che, dopo essersi allenato negli scorsi giorni con la Lazio, arriverà in prestito alla Salernitana.

Per quanto riguarda la difesa, ai nomi già noti di Migliorini (piace al Lecce) e Monaco (richiesto anche dal Crotone) è andato ad aggiungersi l’under Varga, di proprietà della Sampdoria.

Non si sblocca l’empasse relativo a Ceravolo: la “belva” piace e non poco ai granata, che però non sono ancora riusciti a trovare collocazione né a Bocalon né a Volpicelli.

Orlando dovrebbe rimanere a Salerno. Zito, previa buonuscita, rescinderà il contratto ed andrà a Caserta. Discorso analogo per Di Roberto, pronto ad accettare la proposta della Juve Stabia. A Fabiani sono stati proposti diversi giovani (come i centrocampisti Jaadi dell’Udinese e Carriero del Parma) che però non stuzzicano la fantasia di Colantuono. Cicerelli viaggia verso il prestito al Foggia.

Alcuni dei giocatori accostati alla Salernitana si accasano altrove: Di Gennaro va al Parma, Galabinov è vicinissimo allo Spezia, futuro in Belgio per Avenatti (giocherà per il Kortrijk).