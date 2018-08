SALERNITANA: stasera la presentazione. Attesi Di Gennaro e Migliorini, assente Djavan Anderson

Questa sera allo stadio “Arechi” la nuova Salernitana targata Colantuono si presenterà alla città in occasione dell’amichevole col Monopoli, iniziativa volta ad avvicinare la piazza alla squadra, rinsaldando il legame in vista della nuova stagione. Rosa quasi al completo per i granata, che venerdì hanno concluso col botto il mercato ufficializzando Davide Di Gennaro e Djavan Anderson. Il primo è già arrivato a Salerno e dovrebbe prendere parte alla seduta di rifinitura mattutina, mentre il secondo non sarà presente alla festa dell’Arechi perché è ancora in Olanda e si aggregherà al gruppo soltanto ad inizio settimana. Atteso anche Marco Migliorini, che oggi sarà in città dopo aver firmato il suo contratto coi granata.