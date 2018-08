SALERNITANA – REZZATO: le probabili formazioni, esordio stagionale per i granata

Esordio ufficiale per la Salernitana che debutta in Tim Cup questa sera alle ore 20.45 allo Stadio “Arechi” contro la rivelazione Rezzato, compagine di Serie D capace di eliminare al primo turno il Renate. Grande attesa e curiosità per vedere all’opera i nuovi innesti e verificare lo stato di forma della squadra a venti giorni dall’inizio del campionato. Non una grande risposta di pubblico, per ora, ai botteghini, con una prevendita che è proceduta a rilento.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Mister Colantuono ha a disposizione quasi tutta la rosa, compresi i nuovi acquisti arrivati in questi giorni. Spazio tra i pali al neoacquisto Micai, davanti al quale dovrebbe agire il terzetto composto da Mantovani, Gigliotti e Vitale. In mediana Palumbo in ruolo di play-maker, con ai lati le mezzali Odjer e Castiglia. Sugli esterni spazio all’argentino Casasola e Di Roberto, che sostituisce l’assente Pucino, e in attacco la probabile coppia di peso Bocalon-Vuletich.

COME ARRIVA IL REZZATO – La squadra bresciana arriva alla sfida dell’Arechi con il morale a mille dopo aver eliminato il Renate settimana scorsa. Confermato quasi in blocco l’indici che vittorioso al primo turno, con in attacco l’esperta coppia Sodinha-Bruno. Da segnalare la presenza in panchina dell’ex granata Angelo Siniscalchi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Gigliotti, Vitale; Casasola, Odjer, Palumbo, Castiglia, Di Roberto; Bocalon, Vuletich. A disposizione: Russo, Akpa Akpro, Galeotafiore, Granata, Schiavi, Mazzarani, Signorelli, Urso, Bellomo, Rosina, Volpicelli, Cicerelli, Orlando. Allenatore: Stefano Colantuono.

REZZATO (3-5-2): Zanellati; Carminati, Ruffini, Coly; Boldini, Giorgino, Geroni, Caridi, Boschetti; Sodinha, Bruno. A disposizione: Borrelli, Siniscalchi, Panelli, Paoluzzi, Caruso, Cartella, D’Agostino, Pedrini, Sottovia. Allenatore: Massimo Gardano.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano