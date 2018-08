SALERNITANA – REZZATO 6 – 1: GRANATA PASSANO AL TERZO TURNO DI COPPA ITALIA

La Salernitana bagna nel migliore dei modi la nuova stagione. All’”Arechi” i granata superano il secondo turno di Coppa Italia infliggendo al Rezzato un robante 6–1. Prima occasione per la Salernitana al 10′, con un tiro dai venti metri di Castiglia che termina di poco fuori alla destra di Zanellati. Il Rezzato risponde al 28′ con una conclusione di Caridi neutralizzata senza problemi da Micai. Al 33′ i granata passano: sul preciso lancio di Palumbo Bocalon parte sul filo del fuorigioco e supera Zanellati con un preciso pallonetto. Nel secondo dei tre minuti di recupero Bruno prova a sorprendere Micai con una grande girata che si spegne sul fondo ponendo fine al primo tempo. Comincia bene la ripresa il Rezzato, che sfiora il pari con Sottovia prima e Geroni poi. Gol che arriva al 15′ con un tocco sotto misura di Bruno, servito dall’assist di Caridi. Ma il pareggio dura solo due minuti, perché al 17′ Vuletich riporta avanti i granata. Partita in discesa per gli uomini di Colantuono, che al 23′ trovano il tris con Bocalon, bravo ad approfittare di una deviazione avversaria e a trafiggere per la seconda volta Zanellati. Al 36′ il neo entrato Volpicelli cala il poker con una rasoiata sul primo palo. Splendida la rete di Odjer, che al 39′ fa partire una staffilata dai venti metri che s’infila all’incrocio dei pali. Al 45′ Castiglia pone al match il punto esclamativo finalizzando nel migliore dei modi una ripartenza orchestrata da Rosina e fissando il risultato sul definitivo 6–1.