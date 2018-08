SALERNITANA – PALERMO: zero gol ed emozioni, all’Arechi termina a reti bianche

Pari all’esordio per la Salernitana di mister Colantuono, che allo stadio Arechi non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Palermo in una gara povera di emozioni. Un buon punto, comunque, al cospetto di una delle prime della classe, anche considerando lo stato di forma ancora precario.

Primo tempo piuttosto bloccato all’Arechi, dov’è il Palermo che prova a fare la gara mentre i granata si affidano principalmente ai lanci lunghi per le torri Djuric e Vuletich. Diversi gli appoggi sbagliati da entrambe le squadre, attente a non scoprirsi. Al 22′ la Salernitana sfonda a destra con Akpa Akpro, he va al traversone in area per Djuric che, in avvitamento, non trova la palla. Per assistere alla prima azione degna di nota bisogna attendere il 27′, quando Salvi ben imbeccato in area conclude da pochi passi trovando l’ottima risposta di Micai. I minuti scorrono senza particolari sussulti ma al 40′ un errore in disimpegno di Migliorini innesca in area Trajkovski che fa tremare la traversa con una bella conclusione. Proprio allo scadere della prima frazione ci prova Castiglia con un destro morbido che si spegne di poco alto sulla traversa. Si va dunque al riposo dopo un primo tempo soporifero.

La ripresa si apre allo stesso modo, ma con una Salernitana più alta e propositiva. I giocatori appaiono però ancora imballati da entrambi i lati. Poco da segnalare a parte due episodi contestati in area palermitana, ma Abbattista lascia correre. Il clima inizia a riscaldarsi in campo e sugli spalti e a farne le spese è Colantuono, espulso per proteste al 59′. Al 64′ Jallow rileva un generoso Vuletich, ma due minuti più tardi è il neoentrato Haas a rendersi pericoloso per i rosanero, con una conclusione da posizione decentrata che si spegne sul fondo. Al 69′ Jallow ha subito sul destro una buona palla in area piccola, ma calcia scoordinato e spedisce in curva. Prosegue la girandola di cambi con gli ingressi di Di Gennaro per Di Tacchio e di Bocalon per Djuric e all’88’ è proprio l’attaccante veneto a trovare la rete su una ribattuta di Brignoli, ma l’arbitro annulla tutto per offside. Non succede nient’altro fino al termine della gara, con le due squadre che si accontentano di un punto tutto sommato buono per entrambe.

TABELLINO DELLA GARA

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Migliorini, Schiavi (C), Pericone; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio (77′ Di Gennaro), Castiglia, Pucino; Djuric, Vuletich (64′ Jallow). A disp: Vannucchi, Mantovani, Odjer, Anderson D., Palumbo, Bocalon, Galeotafiore, Orlando, Anderson A., Mazzarani. All: Stefano Colantuono

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Salvi, Murawski, Fiordilino, Mazzotta (78′ Rispoli), Trajkovski (77′ Falletti), Nestorovski (C), Moreo (63′ Haas). A disp: Pomini, Alastra, Accardi, Struna, Embalo, Fiore, Santoro, Pirrello. All: Bruno Tedino

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Molfetta)

AMMONITI: 28′ Pucino (S), 58′ Di Tacchio (S), 61′ Murawski (P), 87′ Bellusci (P)

ESPULSI: 59′ Colantuono (S)

LE PAGELLE

MICAI 6,5 – Festeggia le 100 presenze in Serie B con una prestazione convincente. Mantiene la sua porta inviolata facendosi trovare pronto in diverse circostanze.

MIGLIORINI 6 – Il meno sicuro della retroguardia, gioca sul centro sinistra e trova qualche difficoltà quando deve far ripartire l’azione.

SCHIAVI 6,5 – Il capitano dei granata guida alla perfezione il reparto difensivo sbrogliando alcune situazioni che potevano diventare pericolose.

PERTICONE 7 – Il nuovo acquisto sembra si sia integrato alla perfezione nei meccanismi di difesa della squadra di Colantuono. Fa valere la sua esperienza e personalità mettendo la museruola agli avanti siciliani.

CASASOLA 6 – Il cursore destro dei granata fa su e giù per la fascia dimostrandosi un motorino inesauribile che supporta entrambe le fasi di gioco.

CASTIGLIA 6 – Nel primo tempo è il giocatore più pericoloso dei suoi, cala nella ripresa complice anche il caldo asfissiante presente oggi all’Arechi.

DI TACCHIO 5,5 – Esordio in maglia granata non del tutto convincente per l’ex Avellino che fatica ad imbastire le trame di gioco della sua nuova squadra. (77′ DI GENNARO 6 – Ingresso in campo positivo dell’ultimo arrivato che si mette in mostra con una punizione velenosa dalla quale scaturisce il gol annulato a Bocalon.)

AKPA AKPRO 5,5 – Tanta corsa, ma poca qualità per il francese ex Tolosa che viene imbrigliato dalla mediana rosanero.

PUCINO 6 – Dalle sue parti arrivano i maggiori pericoli, ma lui con esperienza e cattiveria cerca di arginare ogni sortita offensiva della squadra palermitana.

DJURIC 5,5 – Regge il peso dell’attacco facendo a sportellate contro i tre scorbutici centrali del Palermo. Viene servito col contagocce e per questo non riesce a creare pericoli dalle parti di Brignoli. (82′ BOCALON 6 – Entra subito in partita e per poco non regala alla Salernitana la vittoria con il suo gol da rapace di area di rigore annullato per fuorigioco.)

VULETICH 5,5 – Esce tra gli applausi dell’Arechi dopo una partita di grande sacrificio, difficile trovare spazio e occasioni da gol quando arrivano pochi palloni giocabili. (64′ JALLOW 6 – Attaccante per caratteristiche diverso dagli altri, il suo ingresso crea scompiglio tra le maglie ospiti.)