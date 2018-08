SALERNITANA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla fine, Colantuono sembra intenzionato a puntare sull’usato sicuro per la prima partita della stagione 2018/19. Contro il Palermo la Salernitana scenderà in campo con il 3-5-2 e i ballottaggi in corso dovrebbero essere sciolti in favore dei giocatori di maggiore esperienza e di quelli nelle migliori condizioni fisiche. Davanti a Micai, che festeggerà la 100esima presenza in Serie B, dovrebbero dunque agire Perticone, Schiavi e Migliorini, che dovrebbe essere preferito in extremis al giovane Mantovani. Sulle fasce Casasola e Pucino dovrebbero spuntarla sull’ultimo arrivato Djavan Anderson. In mezzo al campo, Davide Di Gennaro dovrebbe ricevere le chiavi della cabina di regia. L’ex Lazio, però, non ha i 90 minuti nelle gambe e, a gara in corso, potrebbe dar vita ad una staffetta con Di Tacchio. Ai suoi lati dovrebbero agire Akpa Akpro e Castiglia, che ha vinto il duello con Palumbo. In attacco dovrebbero giostrare le torri Djuric-Vuletich. Solo panchina per Jallow e Bocalon. Squalificati Gigliotti e Vitale, infortunato Bernardini, indisponibile Rosina. Non convocati i giocatori in odore di cessione in Serie C (Kadi e Signorelli viaggiano verso Piacenza, per Bellomo si profila il ritorno al Bari).

Anche il Palermo dovrebbe giocare con la difesa a tre. Nell’undici titolare ci dovrebbero essere anche Nestorosvki e Trajkovski, in odore di cessione. In panchina Rispoli e Struna, che potrebbero andare all’estero. Brignoli stazionerà tra i pali. Szyminski, Bellusci e Rajkovic comporranno il pacchetto arretrato. Salvi e Mazzotta saranno gli esterni. In mezzo al campo giostreranno Muravski e Fiordilino. Mentre Trajkovski sarà impiegato alle spalle di Moreo e Nestorosvki. Solo panchina per l’ultimo arrivato Falletti. Out Puscas, Jajalo, Aleesami, Chochev e Lo Faso.

Dirigerà l’incontro il signor Abbattista di Molfetta.