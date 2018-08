SALERNITANA: contro l’Entella buon banco di prova per i granata, in palio la stimolante sfida al Genoa

Questa sera al “Comunale” di Chiavari si inizia a fare sul serio per la Salernitana di mister Colantuono, attesa da un test maggiormente probante rispetto a quello col Rezzato che, oltre a mettere in palio un importante passaggio del turno, permetterà al trainer romano di testare schemi e uomini a due settimane dall’inizio del campionato. Buon banco di prova per i granata contro una formazione candidata al ritorno in cadetteria, su un campo difficile come quello di Chiavari in erbetta sintetica e più piccolo rispetto a quello dell’Arechi. La gara potrà dunque dare alcune indicazioni importanti, in primis sullo stato di forma complessivo della rosa e sull’affiatamento raggiunto dai nuovi elementi. C’è inoltre curiosità per vedere all’opera il nuovo arrivato Francesco Di Tacchio, cui Colantuono potrebbe concedere qualche minuto a partita in corso. In avanti spazio ancora alla coppia Bocalon-Vuletich, chiamata a confermare le buone prestazioni delle scorse uscite e a guidare la Salernitana verso i sedicesimi di finale. Ad attendere i granata ci sarebbe il Genoa, che ieri ha liquidato per 4-0 il Lecce. Un incentivo, questo, più che valido per conquistare questa sera un successo che concederebbe ai granata l’opportunità di misurarsi contro un avversario di categoria superiore, in una gara suggestiva sia sotto il profilo tecnico che emotivo, considerando gli ultimi precedenti tra le due squadre. Sale dunque la febbre per la Salernitana, che come di consueto sarà seguita anche in trasferta da un buon numero di sostenitori.