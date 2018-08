Sagristani si avvicina alla Lega a Sorrento pronti a pagare per Fiorentino sindaco. In questa calura estiva ferragostana Comunque ci si prepara per la politica in penisola sorrentina secondo voci di corridoio il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio sagristani potrebbe avvicinarsi alla lega fautore fautore il presidente del consiglio e Rocco e l’ingegnere Antonio elefante. Al momentoAl momento sono solo voci. Per quanto riguarda Sorrento si sta cercando di trovare il modo di far candidare sindaco Marco Fiorentino o all’ultimo minuto qualcun altro vicino a lui per Marco fiorentino si potrebbero addirittura raccogliere i €100000 necessari per poter superare incompatibilita sarebbe risarcimento Pro quota per il primo maggio la guerra politica Comunque è in corso C’è il ricorso contro il permesso a costruire di ponticorvo perché i due particelle non sarebbero di sua proprietà come ha sollevato Rosario Fiorentinoe ci sono anche altre problematiche riguardo le battaglie sul conservatorio mentre è ancora tutto fermo il progetto per il collegamentoparcheggio Correale e il porto Per quanto riguarda la politica gli altri comuni sono al momento fermo Massa Lubrense deve ancoraancora sciogliere il nodo MarinaMarina della lobra a metà non si attende è la causa di Tito ci si organizza già per le prossime elezioni mentre in affanno e Vico Equense dove si deve chiarire la vicenda dei tanti evasori eccellenti che non sono stati perseguiti dell’amministrazione Buonocore Insomma forte con i deboli è debole con i forti stando a quello che accusano Il PD è l’ex assessore del pezzo aspettiamo risposterisposte e chiarimenti. Piano di Sorrento non pervenuta a parte l’annuncite del sindaco Vincenzo Iaccarino pieno di buone intenzioni non c’è ancora un solo progetto da Piazza Mercato ai parcheggi al Pip che va avanti e Ponte Orazio ancora aspetta