Ryan Giggs in vacanza a Ravello: il Ct del Galles visita Villa Rufolo

Ryan Giggs sceglie Ravello e la Costiera Amalfitana per le proprie vacanze. L’ex calciatore del Manchester United ed attuale commissario tecnico della nazionale di calcio del Galles, fotografato con Eugenio Amalfitano, ha visitato anche Villa Rufolo.

Lontano dai palcoscenici calcistici internazionali, Giggs si gode un po’ di relax nella Città della Musica in vista dei prossimi impegni calcistici, in cui la nazionale dei dragoni affronterà l’Irlanda il 6 settembre, in un match valido per le qualificazioni agli europei del 2020.

Il 45enne gallese oltre a vantare oltre mille gare giocate in carriera, è tra i calciatori più vincenti del calcio britannico con 37 trofei, vincendo tutto con i Red Devils sotto la guida di Sir Alex Ferguson.