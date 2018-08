RUGGI, LA RISPOSTA AI SINDACATI SULLA POLEMICA ASSUNZIONI

In maniera impropria e superficiale i sindacati annoverano tale procedura nell’alveo delle “stabilizzazioni”. In realtà la norma, cosiddetta legge Madia, disciplina situazioni totalmente diverse da quelle invocate. A riprova di ciò si sottolinea che la Regione Campania, in merito alle modalità di stabilizzazione del personale precario, ha emanato una specifica linea guida che non contempla tali fattispecie”, scrive.

“La Regione Lazio ha disciplinato tali assunzioni individuando distinte condizioni attuative al di fuori delle procedure di stabilizzazione.

E’ di tutta evidenza che, al fine di trovare una idonea soluzione, evitando difformità interpretative, la problematica evidenziata debba essere affrontata su un tavolo tecnico regionale.Questa Azienda, in proposito, ha già provveduto ad interessare la Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania.