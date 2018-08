Roma da rivedere Il Toro avrebbe meritato il pareggio

0 Torino 3-5-2 1 Roma 4-3-3

ALLENATORE: Mazzarri

SOSTITUZIONI: 25’ pt Aina per De Silvestri, 35’ st Bremer per Izzo, 41’ st Soriano per Rincon

A DISPOSIZIONE: 1 Ichazo, 25 Rosati, 30 Djidji, 99 Ferigra, 7 Lukic, 27 Parigini, 91 Zaza, 19 Damascan, 10 Ljajic

AMMONITI: 12’ st Iago Falque per gioco scorretto

ALLENATORE: Di Francesco

SOSTITUZIONI: 15’ st Cristante per El Shaarawy, 25’ st Kluivert per Ünder, 30’ st Schick per Pastore

A DISPOSIZIONE: 83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 2 Karsdorp, 18 Santon, 7 Lo. Pellegrini, 19 Coric, 22 Zaniolo

AMMONITI: 30’ pt Fazio e 39’ st Florenzi per gioco scorretto, 45’ st Dzeko per c. n. r.

MARCATORI: 44’ st Dzeko

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Posado e De Meo. Quarto uomo: Abbattista. Var: Massa. Avar: Tonolini.

NOTE: Spettatori 19.558, incasso complessivo 398.634 euro. Al 36’ st l’allenatore Mazzarri è stato allontanato dal campo. Calci d’angolo: 6-5 per il Torino. Recupero: 3’, 6’ La decide Dzeko con una splendida conclusione volante su cross di Kluivert – importante l’ingresso dell’olandese, per indirizzare la partita -, ma contro una buona Roma il Toro se la gioca fino alla fine e avrebbe indubbiamente meritato il pareggio.

L a grande notizia? I venti minuti di Justin Kluivert. Talento puro e rabbia. Farà straparlare di sé. Entra e sconvolge la Roma, fin lì piatta e macchinosa. Il raid stile Fantomas a tutto campo e il sofisticatissimo colpo con cui a fine partita evoca la magnificenza al volo di Dzeko sono i tre punti ma è anche l’autorizzazione che i tifosi aspettavano a cuore spalancato per riavviare la macchina dei sogni.