Rischio privatizzazione dell’Arco Naturale di Capri. Scatta la protesta

L’Arco Naturale con il suo belvedere rappresenta uno dei posti più belli e caratteristici dell’isola, visitato ogni giorno da centinaia di turisti che possono ammirare da quel punto una vista mozzafiato. Ma adesso, proprio sul belvedere di questo arco, è comparsa la scritta “Proprietà privata”. L’immagine, immortalata da alcuni turisti e subito postata sui social, ha fatto il giro del mondo scatenando la rabbia e l’indignazione dei capresi. Il gruppo di opposizione “Avanti Capri” insieme al consigliere Salvatore Ciuccio hanno inviato una nota al sindaco per poter ottenere dei chiarimenti sulla vicenda dato che, oltre alla comparsa della scritta, vi sono anche degli sbarramenti che non consentono il libero accesso ad alcuni sentieri pubblici che collegano la zona dell’Arco Naturale con qu3ella del Crinale di Tiberio e con la cala delle Grotte del Fieno. Un’altra nota dello stesso tenore è stata inviata dall’associazione “Capri Excellence”, firmata dal presidente Riccardo Esposito, con la quale gli imprenditori chiedono l’immediata rimozione sia del cartello che degli sbarramenti per evitare la privatizzazione dell’area e, contestualmente, richiedono all’amministrazione comunale di essere messi a conoscenza degli atti amministrativi posti in essere al fine di impedire tali gravi atti lesivi degli interessi della comunità e dell’economia dell’isola.