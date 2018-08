Rinviato il concerto tributo ai Pink Floyd

Il tributo ai Pink Floyd si lunedì 27 agosto alle 21.30 in piazza Municipio ad Amalfi con i Floyd Animals è rimandato per cause tecniche ed organizzative indipendenti dal Comune di Amalfi. Al momento l’evento è rimandato a data da destinarsi.

I Floyd Animals sono la nuova realtà italiana nel mondo delle tribute band agli immensi Pink Floyd e nascono con un solo obiettivo: rendere omaggio ad una delle più grandi Psychedelic/Rock band degli ultimi 50 anni. La potenza, la dolcezza, le atmosfere sognanti del sound dei Pink Floyd in un unico spettacolo che racchiude i maggiori successi della band inglese. Un repertorio di “hit” con qualche “chicca” per il pubblico più smaliziato.

Con Antonio Cordaro alla voce e alla chitarra, Christian Moro alla voce e alle tastiere, Claudio Sannoner al basso, Nik Cordaro alla batteria, Piero Marras alle chitarre, Marcella Casciaro e Elena Caligiuri ai cori e Valentino Finoli al sax.