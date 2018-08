Richard Gere a Villa Tre Ville a Positano dell’ex della moglie Alejandra Silva, poi cena a La Tagliata

Avvistato a Positano in Costiera amalfitana Richard Gere che si è sposato per la terza volta con Alejandra Silva. La coppia è stata avvistata a Villa Tre Ville la bellissima residenza che è stata del regista Franco Zeffirelli, ora dell’ex di Alejandra , Govind Friendland, con cui ha un bellissimo figlio. Proprio qui Gere conobbe e si innamorò di Alejandra tre anni fa, un ritorno dopo il matrimonio che molti avevano annunciato, per lui , come tanti vip, la spola fra Villa Tre Ville e il ristorante tipico La Tagliata a Montepertuso è un must.

68 anni lui, 35 lei, sono innamorati da ben 3 anni. La coppia è molto riservata, non rilascia spesso interviste e raramente è stata fotografata sul red carpet.

Nonostante ciò lo scorso dicembre Richard Gere ha deciso di fare la grande proposta alla sua amata e il prossimo 5 maggio Alejandra Silva diventerà sua moglie. Si tratta del terzo matrimonio per l’attore americano. Il primo fu con Cindy Crawford, sposata nel 1991 per poi divorziare 4 anni dopo, il secondo con Carey Lowell, a cui è stato legato dal 2002 al 2013 e che gli ha regalato il figlio Homer, che oggi ha 18 anni.

Nemmeno per Alejandra quelle con Gere sono le sue prime nozze. La donna infatti è stata già sposata con il magnate Govind Friedland e ha un figlio. Secondo una fonte del quotidiano spagnolo ABC, gli innamorati avrebbero scelto come location delle nozze Washington optando per una cerimonia intima e molto riservata, con pochissimi invitati.

Biondissima e affascinante, Alejandra Silva è una famosa imprenditrice e un’attivista in difesa dei diritti umani. “Questione di karma” aveva detto l’attore di Pretty Woman descrivendo il loro primo incontro, avvenuto per caso, convinto che lei sia la sua anima gemella.

La notizia di un possibile matrimonio aveva iniziato a circolare qualche tempo fa, quando la 35enne era stata paparazzata con un enorme anello di diamanti al dito. “Ho divorziato di recente, non credo ci sarà un matrimonio legale – aveva detto -, ma forse faremo una grande festa io e Richard”. A quanto pare però la manager ci avrebbe ripensato dopo aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio.

“Richard è stato il mio eroe nella vita reale – aveva confessato Alejandra Silva nel 2016 durante un’intervista alla rivista Hola -. Mi sentivo un po’ persa, senza luce e incontrarlo ha dato un senso alla mia vita”.

Dopo due matrimoni sfortunati Richard Gere sembra aver trovato la donna della sua vita. Quello con Alejandra Silva è un amore più maturo e, secondo l’attore, quello giusto per lui, così tanto da spingerlo a fare il grande passo e a giurare di nuovo amore eterno a qualcuno.